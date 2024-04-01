Sayıyı artırdı: DEM Parti, kayyum atanan hangi belediyeleri aldı?

DEM Parti, 2019’da kazandıktan sonra kayyum atanan 41 belediyeyi geri aldı. Üstüne yeni belediyeler de ekledi. BirGün, HDP’nin son raporundan ve Anadolu Ajansı’nın verilerinden yola çıkarak DEM Parti’nin kayyumdan geri aldığı belediyeleri derledi. Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 2019’da 65 olan belediye sayısını 17 artırarak 82’ye yükseltti.

birgun.net

2019 seçimlerinde HDP adıyla seçimlere giren DEM Parti, 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediye başkanlığı kazanmıştı. 31 Mart seçimlerinden hemen sonra KHK’li oldukları gerekçesiyle 6 belediye eş başkanına mazbataları verilmemiş, onların yerinme mazbatalar seçimi kaybeden AKP’li adaylara teslim edilmişti. İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla da 47 HDP’li belediyeye kayyum atanmıştı. HDP’nin son raporuna göre bu kararlarla 10 meclis üyesi ve 18 belediye başkanı tutuklanmış; 7 meclis üyesi ve 76 belediye eş başkanı görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleman Soylu, HDP’li belediyelere AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 'bunlardan' rahatsız olduğunu söylemesi üzerine kayyum atadığını şu sözlerle dile getirmişti: "Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. Ya benim istediğim 1 göz, Tayyip Erdoğan bana verdi 2 göz. İki gün geçti, sabah 8'de hepsine bir operasyon, hepsini görevden aldık."

31 Mart’a AKP ile MHP büyük hezimete uğradı. DEM Parti Doğu ve Güneydoğu’da kayyum atanan 47 belediyenin 41’ini aldı. Geri 6 belediyenin bazılarında ise sonuçlar değişebilir.

DEM 17 BELEDİYE ARTIRDI

Öte yandan DEM Parti, 2019’da alamadığı Muş, Ağrı, Dersim’de seçimi birinci bitirdi. Bitlis ve Şırnak’ta ise AKP ile başa baş yarışıyor. DEM Partililer özellikle Bitlis’i kazandıklarını dile getiriyor. Şuan DEM Parti, Anadolu Ajansı’nın verilerine göre 3 büyükşehir, 7 il, 65 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplamda 82 belediye kazanmış durumda. Bu, 2019’daki seçimlerden 17 fazlası.

KAYYUMDAN GERİ ALINAN BELEDİYELER

HDP’nin 2019-2022 tarihlerine ilişkin hazırladığı raporda kayyum atanan belediyeleri duyurmuştu. HDP kazandıktan sonra kayyum atanan yerlerde DEM Parti’nin etkisi şöyle oldu:

1. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yüzde 64,07

2. Kayapınar: Yüzde 68

3. Lice: Yüzde 86

4. Silvan: Yüzde 70,6

5. Yenişehir: Yüzde 62

6. Ergani: Yüzde 56

7. Bismil: Yüzde 67

8. Sur: Yüzde 63

9. Kulp: Yüzde 55

10. Kocaköy: Yüzde 72

11. Eğil: AKP Yüzde 38, DEM Parti Yüzde 36

12. Hazro: AKP yüzde 50, DEM Parti yüzde 45

13. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yüzde 55,48

14. Erciş: Yüzde 50

15. Özalp: Yüzde 71

16. Başkale: Yüzde 58

17. Muradiye: Yüzde 46

18. Saray: Yüzde 51

19. İpekyolu: Yüzde 58

20. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yüzde 57,40

21. Kiziltepe: Yüzde 70

22. Derik: Yüzde 60

23. Nusaybin: Yüzde 75

24. Mazıdağı: Yüzde 51

25. Savur: AKP yüzde 49, DEM Parti yüzde 43

26. BATMAN BELEDİYESİ: Yüzde 64,52

27. İkiköprü beldesi: Yüzde 56

28. Hakkari Belediyesi: Yüzde 48,92

29. Yüksekova: Yüzde 78

30. KARS BELEDİYESİ: MHP yüzde 36, DEM Parti yüzde 28,98

31. Şırnak/Cizre: Yüzde 72

32. Şırnak/İdil: 72

33. SİİRT BELEDİYESİ: Yüzde 49,39

34. Kurtalan: Yüzde 53

35. Gökçebağ beldesi: Yüzde 45

36. Baykan: AKP yüzde 31, DEM yüzde 25

37. IĞDIR: Yüzde 46

38. Urfa/Suruç: Yüzde 57

39. Erzurum/Karayazı: Yüzde 54

40. Muş/Bulanık: Yüzde 54

41. Muş/Atnova beldesi: Yüzde 66

42. Muş/Varto: Yüzde 60

43. Muş/Erentepe beldesi (Veri ulaşılmadı)

44. Bitlis/Güroymak: YRP yüzde 32, AKP yüzde 32, DEM Parti yüzde 32

45. Ağrı/Diyadin: Yüzde 57

46. Urfa/Halfeti: Yüzde 39

47. Dersim/Mazgirt/Akpazar: CHP yüzde 38