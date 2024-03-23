"Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiası: 20 tutuklama
Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "sazan sarmalı" operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
2 DAİRE, İŞ YERİ VE ARAÇLARA EL KONULDU
Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilere ait 2 daire, iş yeri, depo ve 2 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.