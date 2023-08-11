SBK davası: Mahkeme, olmayan tedbir kararının kaldırılması talebini reddetmiş

Gazeteci Barış Pehlivan, ABD’de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de görülen davasında, ‘Biofarma İlaç’ isimli şirket avukatlarının hisselere konulan tedbirin kaldırılmasını talep ettiğini, daha sonra böyle bir talepte bulunmadıklarını, hisselere 'tedbir' kararının ise konulmadığını yazdı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Avusturya’da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanarak ABD'ye iade edilen ve geçen günlerde tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz (SBK) ile ilişkili olan bir şirketin hisselerine tedbir konulmadığının mahkemeye avukatlar tarafından hatırlatıldığını yazdı.

Pehlivan, Cumhuriyet'teki bugünkü köşesinde, "Bildiğiniz gibi değil" başlıklı yazısında, SBK'nin Türkiye’de yargılandığı davada dikkat çeken detayları aktardı.

Pehlivan'ın davadan aktardığına göre, ‘Biofarma İlaç’ isimli şirketin hisselerine konulan tedbir kararının kaldırılması için şirket avukatlarının mahkemeye talepte bulunduğunu, daha sonra talebin mahkeme tarafından reddedildi. Pehlivan, aynı avukatların, duruşmadan bir gün sonra mahkemeye bir dilekçe vererek tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerinin ve hatta hisseler üzerinde herhangi bir tedbir kararının olmadığını belirttiğini ifade etti.

Gazeteci Pehlivan'ın yazısının tamamı şöyle:

"Sezgin Baran Korkmaz (SBK) başta “karapara aklamak” gibi suçlamalardan dolayı ABD’de tutukluydu. 225 yıl hapsi istenirken, kısa süre önce özgürlüğüne kavuştu.

Şimdi anlatılmayanları yazayım:

SBK’nin “mal varlığı değerini aklama” ile suçlandığı davası da Türkiye’de ayrıca devam ediyor. Türkiye’ye dönse, hakkında istenen ceza üst limitten bile verilse, SBK’nin hapiste bir gün dahi yatarı yok. Zira, iktidarın çıkardığı infaz indirimlerinden yararlanıyor.

İşte SBK’nin yargılandığı İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki o davanın son duruşması haziranda görüldü. Mahkeme, SBK’nin ABD’den iade talepnamesinin beklenmesine karar verdi.

Duruşmada avukatlar, SBK ile ilişkili şirketlerin hisselerine elkoyma tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise tüm şirketler için istenen bu talebi reddetti.

Buraya kadar her şey “normal” görünüyor...

Asıl çarpıcı nokta ise sonra yaşandı.

Haziranda görülen duruşmada “Biofarma İlaç” adlı şirketin avukatı Yusuf Ziya Ataç’ın şu talebi tutanağa yansıdı: “Şirketimiz üzerindeki hisselere yönelik tedbirin kaldırılmasını talep ederiz.” Mahkeme de Biofarma’nın adını geçirerek “katiyen olmaz” dedi.

Aradan bir gün geçtikten sonra, Biofarma’nın aynı avukatı mahkemeye bir dilekçe sundu. Talebin kendilerine ait olmadığını savunan o dilekçede şu yazıyordu:

“Sayın mahkemeniz huzurundaki yargılamanın 08.06.2023 tarihli oturumunda, salonun yetersizliği sebebiyle duruşma zaptını ekrandan izleme olanağımız bulunmadığı için, tutanağa yansıtılan beyanımızın, hemen yanımızda yer alan diğer bir şirket (Heksagon) vekili meslektaşımız tarafından dile getirilen taleplerle karıştırılarak müvekkil Biofarma Şirketi’nin hisseleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiğimiz biçiminde zapta aktarıldığını, UYAP sistemine sonradan eklenen duruşma zaptını incelediğimiz vakit fark ettik. Oysa yapılan duruşmada, hisseleri üzerinde herhangi bir tedbir kararı bulunmayan müvekkil Biofarma Şirketi yönünden böyle bir talepte bulunmamız makul olmadığı gibi doğru da değildir. Yüksek müsaadelerinize arz ve talep ederiz.”

Garipliğe bakar mısınız?

SBK ile anılan şirketin avukatı, o şirketi yargılayan hâkimi “Bildiğiniz gibi değil, bizim şirketin hisselerine zaten tedbir koymadınız” diye uyarıyordu. Zira mahkeme tedbir koymadığı şirketin tedbirinin kaldırılması talebini reddetmişti. Ah, ne sağlıklı yargımız var!

Nereden tutsanız elinizde kalıyor.

Keza...

Hatırlayın, 2020 yılında SBK’nin şirketlerine önce tedbir konulmuş, sonra da garip bir şekilde o karar kaldırılmıştı. Aylar sonra tedbir kararı geri getirilmişti. Ama olan oldu, SBK de o arada Biofarma Şirketi’ni İsviçreli bir gruba satmıştı.

İlginç mi? SBK’nin en yakın adamlarından Çağlar Şendil, şimdi İsviçreli gruba aitmiş gibi görünen Biofarma’nın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

Evet, Türkiye’deki yargının işleyişinden bir kum tanesini okudunuz...

Tamam, ben hapse gireyim ama bari bu kadar zekâmıza hakaret etmeyin."