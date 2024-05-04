SBK'den "tezgah kuruldu" iddiası: Dönünce onlarla canlı yayında hesaplaşacağım

Sezgin Baran Korkmaz, kendisine tezgah kurulduğunu ve işin içinde eski bir milletvekili, avukat ve gazetecilerin olduğunu iddia ederek, "Dönünce onlarla canlı yayında hesaplaşacağım" dedi.

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de iş hayatına devam ettiğini, 135 milyon dolarlık borcunun önemli bir kısmını ödediğini belirterek, "Benim yaşadığım bu olayı muhalefet üzerindeki bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki iddiaların pek çoğunun hayal ürünü olduğunu savundu.

Korkmaz, ABD'de yargılandığı davada itirafçı olmadığını belirterek, "Benim dosyamda Türkiye’de gündeme gelen ilk dosyanın parçasıymış gibi yansıtılan iddialar doğru değil. Ayrıca dosyamın politik hiçbir tarafı yok. Bu bir normal vergi dolandırıcılığı, kara para aklama dosyası. Yargılama halka kamuya açık. Gizli bir tarafı yok" dedi.

Yakında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapacağını belirten Sezgin Baran Korkmaz, yaşadığı olayı muhalefet üzerinden kimlerin planladığını anlatacağını kaydederek, "Bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım.

Olayın onların anlattığı şekilde olmadığı ortaya çıkacak. O villaların hangi parayla alındığını tek tek belgeleriyle ortaya koyacağım. Kimse bir şeyi saklayamaz. Ben, hangi gazetecilerin bu kirli planın parçası olduğunu ortaya koyarken onlar gibi yapmayacağım. Onların hepsinin isimlerini canlı yayında söyleyip birlikte canlı yayına çıkmayı teklif edeceğim" diye konuştu.