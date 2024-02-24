Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Scarlett Johansson’ın kariyerinde bir ilk

Bugüne kadar birçok yapımda oyuncu olarak yer alan Scarlett Johansson, “Eleanor the Great” adlı filmle kariyerinin ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacak.

Kültür Sanat
  • 24.02.2024 14:43
  • Giriş: 24.02.2024 14:43
  • Güncelleme: 24.02.2024 14:47
Kaynak: Haber Merkezi
Scarlett Johansson’ın kariyerinde bir ilk
Fotoğraf: DepoPhotos

Hollywood’un en popüler kadın oyuncularından Scarlett Johansson, yönetmenlik koltuğuna oturuyor.

Variety'nin aktardığı habere göre, "Yenilmezler", "Black Widow", "Lucy" ve "Derinin Altında" filmleriyle tanınan 39 yaşındaki Johansson, senaryosunu Tory Kamen'in yazdığı filmi yönetecek.

Filmin oyuncu kadrosunda June Squibb, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.

Eski adı "Eleanor, Invisible" olan film, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan 90 yaşındaki Eleanor Morgenstein'ı (Squibb) konu alıyor.

TriStar Pictures ve Sony Pictures Classics'in ilk kez birlikte çalışacağı filmin vizyon tarihi henüz belli değil.

BirGün'e Abone Ol