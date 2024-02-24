Scarlett Johansson’ın kariyerinde bir ilk
Bugüne kadar birçok yapımda oyuncu olarak yer alan Scarlett Johansson, “Eleanor the Great” adlı filmle kariyerinin ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacak.
Hollywood’un en popüler kadın oyuncularından Scarlett Johansson, yönetmenlik koltuğuna oturuyor.
Variety'nin aktardığı habere göre, "Yenilmezler", "Black Widow", "Lucy" ve "Derinin Altında" filmleriyle tanınan 39 yaşındaki Johansson, senaryosunu Tory Kamen'in yazdığı filmi yönetecek.
Filmin oyuncu kadrosunda June Squibb, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.
Eski adı "Eleanor, Invisible" olan film, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan 90 yaşındaki Eleanor Morgenstein'ı (Squibb) konu alıyor.
TriStar Pictures ve Sony Pictures Classics'in ilk kez birlikte çalışacağı filmin vizyon tarihi henüz belli değil.