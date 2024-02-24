Scarlett Johansson’ın kariyerinde bir ilk

Bugüne kadar birçok yapımda oyuncu olarak yer alan Scarlett Johansson, “Eleanor the Great” adlı filmle kariyerinin ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacak.

Kültür Sanat 24.02.2024 14:43 Giriş: 24.02.2024 14:43

Güncelleme: 24.02.2024 14:47 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos