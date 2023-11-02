Scholz’a “Erdoğan davetini iptal et” baskısı

Almanya’da iktidar ve muhalefet partilerinden politikacılar, Başbakan Scholz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davetini iptal etmesi çağrısında bulunuyorlar.

Gürsel KÖKSAL

Erdoğan’ın Hamas’ı savunan, İsrail’i ve Batı dünyasını suçlayan açıklamalarının yankıları Almanya’da da sürüyor. Özellikle ana akım medyada bu açıklamalar “Erdoğan Almanya’daki Türkleri İsrail’e karşı kışkırtıyor!”, “ateşe benzin döküyor!” gibi vurgularla kamuoyuna ulaştı. Bu haberlerde Erdoğan’ın açıklamalarının geniş yer bulduğu TRT’nin Almanca yayınları için de “Cumhurbaşkanı’nın sözleri zehir gibi ve Almanya’daki Türk toplumuna da ulaşıyor” deniliyordu.

Bazı üst düzey Alman politikacılar bu konuda yaptıkları açıklamalarda sert tepkilerden kaçınsalar da Erdoğan’ın sözlerini “kabul edilemez” bulduklarını belirtmişlerdi.

Bunlardan biri de geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck idi. Ankara’daki temasları sırasında Almanya’nın İsrail ve Hamas konusundaki tutumunun ve “insan hakları”na bakışının anlaşılmamasından şikayetçi olan Habeck, Türkiye’nin talep ettiği gümrük birliği modernizasyonu konusunda ilerleme olabilmesi için bu konularda anlaşmak gerektiğine işaret etmişti.

Kamuoyu Habeck’in ziyaretiyle ilgili haberlerden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasım ayı ortasında Berlin’i ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin Başbakan Scholz’un daveti üzerine gerçekleştirileceğini öğrendi. Aslında bu ziyaretin konusu başta Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacılar anlaşması gibi konular olacaktı, ancak Gazze’deki gelişmeler bütün bunları arka plana itti.

Erdoğan’ın 17-18 Kasım için planlanan Berlin ziyaretiyle ilgili haberlerin duyulmasının ardından hem iktidardaki koalisyon partilerinden, hem de merkez sağ ana muhalefetten bazı politikacılar Scholz’a seslenerek, bu davetin iptal edilmesi çağrısında bulundular.

KUHLE: DAVET İPTAL EDİLMELİ

İktidardaki üçlü koalisyonun liberal ortağı FDP’nin (Hür Demokrat Parti) Federal Meclis Başkan Vekili Konstantin Kuhle, “Tagesspiegel” gazetesinde geniş yer bulan açıklamasında Erdoğan için “retorik kundakçı” kavramını kullandı. “Onun tek taraflı ve İsrail karşıtı açıklamaları, Almanya'daki Müslüman ve Türk toplumun Orta Doğu'daki durumu nasıl algılayacağı konusunda belirleyicidir" diyen Kuhle, Erdoğan’ın “Hamas'ın terörü ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını görmez gelmekle, bunun yanı sıra Yahudi aleyhtarı ve İsrail karşıtı klişeleri de körüklemekle” suçladı.

Aynı partinin gençlik kolları “Genç Liberaller”in Başkanı Fransizka Brandmann da Erdoğan’a davetin iptal edilmesini talep iletti. Genç politikacı yine “Tagesspiegel”de çıkan açıklamasında “Erdoğan kışkırtıyor. Biz de dahil Batı'nın suçlu olduğunu söylüyor, Hamas'ı kutluyor. Böyle konuşan birinin Almanya'da kırmızı halısı serilmemeli. Davet iptal edilmeli” dedi.

Bu konudaki ilk açıklama ana muhalefet partiler grubu CDU/CSU’nun gençlik örgütü “Genç Birlik”in Başkanı Johannes Winkel’den gelmişti. Almanya’nın en çok satan Bild gazetesinde yayınlanan açıklamasında Federal Hükümet’in daveti iptal etmesi çağrısında bulunan Winkel, “Erdoğan öncelikle bir İslamcı idi ve halen de öyle. Yıllardır İsrail’e karşı kışkırtıcılık yapıyor. Bunu Almanya’da da yapıyor” dedi.

"REHİNELERİN KURTARILMASI İÇİN TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Koalisyon hükümetinin en büyük partisi SPD’nin (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) Federal Milletvekillerinden Macid Karaahmetoğlu da Erdoğan’ın açıklamalarını eleştiren açıklamalar yaptı. “Eğer Hamas, Erdoğan’ın iddia ettiği gibi terör örgütü değilse, bu dünyada hiç terör örgütü yok demektir” diyen Karaahmetoğlu, ziyaretin iptali konusuna değinmediği açıklamasında şöyle devam ediyor:

“Başbakan Scholz, Erdoğan’a Hamas’ın suçlarını küçümsemenin kesinlikle kabul edilmez bir şey olduğunu açıkça söyleyecektir. Ancak rehinelerin kurtarılabilmesi için Türkiye’ye ihtiyacımız var.”

Koalisyon partilerinden Yeşiller’den de bu konudaki ilk açıklama Avrupa Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu’daki AB-Türkiye Delegasyonu’nun Başkanı Sergey Logodinsky’dan geldi. Erdoğan’ın açıklamalarının “kabul edilemez ve ileri derece tehlikeli” olduğunu ileri süren Yeşil Politikacı, “Başbakan Scholz ve diğer Batılı hükümet başkanları Bay Erdoğan’ın bu Yahudi düşmanı ve İsrail karşıtı propagandasını durdurmasını sağlamalılar” dedi.

"KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER SÜRMELİDİR"

Öte yandan davet iptalinin olumsuz sonuçları olacağına işaret edip, bu yoldaki taleplere karşı çıkanlar da var.

Örneğin Almanya Türk Toplumu (ATT) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu’nun açıklaması bu doğrultuda.

“Almanya ve Türkiye, aralarındaki tüm görüş farklılıklarına rağmen karşılıklı görüşmeleri sürdürmelidir” diyen Sofuoğlu, Hamas ve İsrail konularından başka iki ülke arasında konuşulması gereken çok daha başka konuların da olduğunu hatırlattı. İsrail ve Hamas konusunda Almanya’daki son gelişmelerle ilgili de bir çağrıda bulunan Sofuoğlu, “Almanya’daki Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen projelerin ülke dışındaki çatışmalardan zarar görmesine izin verilmemelidir” dedi.