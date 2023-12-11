Scorpions Türkiye konseri ne zaman? Scorpions Türkiye konser bileti ne kadar, satışa ne zaman çıkıyor?

till Loving You, Wind of Change gibi şarkılarıyla tanınan Alman heavy metal grubu Scorpions çıktıkları turne kapsamında Türkiye konserini duyurmasıyla birlikte müzikseverler Scorpions Türkiye konseri ne zaman, konser bileti ne kadar, satışa ne zaman çıkıyor sorularını gündeme getirdi. Peki, Scorpions Türkiye konseri ne zaman? Scorpions Türkiye konser bileti ne kadar, satışa ne zaman çıkıyor? İşte ayrıntılar!

1965 yılında Rudolf Schenker tarafından kurulan Alman Scorpions müzik grubu çıktıkları turne kapsamında Türkiye'de de bir konser gerçekleştireceklerini duyurdu. till Loving You, Wind of Change gibi şarkılarıyla tanınan heavy metal grubunun Türkiye konserini duyurmasının ardından Scorpions Türkiye konseri ne zaman, konser bileti ne kadar, satışa ne zaman çıkıyor sorularını gündeme geldi. Scorpions Türkiye konseri tarihi ve biletlerin satışa çıkışa tarih belliyken henüz biletin ne kadar olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Peki, Scorpions Türkiye konseri ne zaman? Scorpions Türkiye konser bileti ne kadar, satışa ne zaman çıkıyor? İşte ayrıntılar!

Scorpions Türkiye konseri ne zaman?

Sekiz yıl aranın ardından konser serisine devam eden Scorpions Türkiye konseri 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Scorpions Türkiye konseri için Türkiye'deki binlerce hayranının konser alanını doldurması bekleniyor.

Scorpions Türkiye konser bileti ne kadar?

Rudolf Schenker tarafından 1965'te kurulan ve 58 yıllık sahne hayatı olan Scorpions Türkiye konseri için pek çok müziksever harekete geçti. Scorpions Türkiye konser biletinin ne kadar olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Scorpions Türkiye konser bileti fiyatları biletler satışa çıktığında belli olacak.

Scorpions Türkiye konser bileti satışa ne zaman çıkıyor?

2010'da çıkardıkları Sting in the Tail adlı albümün ardından son kez veda turnesi gerçekleştireceğini açıklayan Scorpion grubu sözünden dönerek bir turne daha gerçekleştiriyor. Scorpion Türkiye konser bileti satışı15 Aralık Cuma saat 12.00'de başlayacak.