SDG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışma devam ediyor: En az 52 ölü

SDG ile Arap aşiretleri arasında, Deyrizor’daki Conoco gaz sahası yakınlarındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre çatışmalarda şu ana dek 52 kişi öldü. Yerel kaynaklara göre ABD’ye ait savaş uçakları da bölgeye saldırı düzenledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Arap aşiretleri arasında yaşanan ve bölgede son yıllarda yaşananların en büyüğü olarak değerlendirilen çatışmalar sürüyor.

Merkezi Londra'da olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Deyrizor’daki Conoco gaz sahası yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini bilirdi. Açıklamada, ölenler arasında biri çocuk altı sivilin de bulunduğu belirtildi

SDG'nin Arap aşiretlerinin oluşturduğu, Deyrizor Askeri Konseyi Başkanı Ahmet El Habil'i, yolsuzluk ve casuslukla suçlayarak ‘tutuklamasıyla’ başlayan çatışmalarda en az 58 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA

Çatışmalara ilişkin açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bir süredir gelişmelerin yakından ve kaygıyla takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD DEYRİZOR’DA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Arap aşiretlerle SDG arasındaki çatışmasına sahne olan Deyrizor'da, ABD’de "İran destekli gruplara" hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal'dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde ABD’ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı.

Araçlardaki unsurlardan ölü ve yaralıların olduğu ayrıca araçlardaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı.

SDG’nin Ahmed el Habil’i ‘tutuklamasının’ ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyümüştü.