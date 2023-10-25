Şebeke kurup, 80 milyonluk vurgun yapan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman D.’nin ifadesi ortaya çıktı. Sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Süleyman D., “Müştekilerden faizle para aldım. Aldığım paraların büyük bir kısmını da ödedim.” dedi

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman D. tarafından kurulduğu iddia edilen ve aralarında eski eşi ile annesinin de bulunduğu şebeke, çevrelerindeki insanların güvenini kazanarak, yüksek faiz ve kar payı vaadi ile yaklaşık 80 milyon lira dolandırdı.

İstanbul ve Balıkesir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

Şebekenin lideri olduğu iddia edilen Süleyman D.’nin mahkemedeki savunması ortaya çıktı.

Aleyhindeki beyanları kabul etmediğini söyleyen Süleyman D., “Müştekilerden faizle para aldım. Aldığım paraların büyük bir kısmını da ödedim. Dosyadaki diğer şüphelileri de tanırım. Kimisi ailemden, kimisi arkadaşım ya da tanıdığımdır.” dedi.

Süleyman D., bu kişilerle arasında ortaklık olmadığını savundu.

“ŞEBEKENİN KASASI” DA REDDETTİ

Şebekenin kasası olduğu iddia edilen Abbas K. da suçlamaları kabul etmedi.

“Ben sadece Süleyman D.'yi tanıyorum. Onun dışında şüphelilerden tanıdığım yoktur.” diyen Abbas K., “Levent Sırataş isimli kişiyi de bana getiren kendisidir. Dolandırıcılık iddiasını kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgütte kurmadım.” şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN D.’NİN ANNESİ: ADLİ SİCİL KAYDIM TEMİZDİR

Süleyman D.'nin annesi Dilek D. savunmasında, herhangi bir örgüte üye olmadığını söyledi. “Faiz amacı güderek hiç kimseye para verip almadım. Adli sicil kaydım da temizdir. Çocuk sahibi ve aynı sektörde yıllardır çalışan birisiyim.” diyen Dilek D., iddiaları reddetti.

“ÇIKAR SAĞLAMADIM”

Süleyman D.'nin eski eşi, Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılık soruşturma katibi olarak görev yapan Vildan Ö. ise, “Kişi kimliğiyle birlikte geldiğinde suçu ve dosyanın hangi savcıda olduğunu görebiliriz. Yasal çerçeve dışında herhangi bir işlem yapmadım. Bu olaya dahil edilmek istendiğimi düşünüyorum. Herhangi bir çıkar sağlamadım.” ifadelerini kullandı.