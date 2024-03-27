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Seçil Erzan davasında BDDK devreye girdi

BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının kendilerine ibraz edilmesini istedi.

Güncel
  • 27.03.2024 15:43
  • Giriş: 27.03.2024 15:43
  • Güncelleme: 27.03.2024 15:47
Kaynak: Haber Merkezi
Seçil Erzan davasında BDDK devreye girdi

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan davası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.

OdaTV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda BDDK, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile iddialar nedeniyle yeni bir inceleme yapılması gerektiğine hükmetti.

Daha önce olayların yaşandığı banka şubesinin kamera kayıtlarını isteyen BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının ibraz edilmesini istedi. 

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