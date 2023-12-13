Seçil Erzan davasında ‘zararı banka ödesin’ talebi reddedildi

Seçil Erzan’ın fon dolandırıcılığı davasında futbolcuların 'zararı banka karşılasın' başvurusu, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Denizbank’ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın fon dolandırıcılığı davasında futbolcuların 'zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi.

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan ile iş insanların da bulunduğu 19 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davanın, Seçil Erzan ve banka yöneticilerinin arasında bulunduğu 11 şüpheli yönünden "Bankacılık zimmeti" yönünden yürütülen soruşturmasına savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Bunun üzerine bazı şikayetçilerin avukatları tarafından zimmet suçundan verilen takipsizlik kararına itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Kararda, Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açılarak cezalandırılmalarının istendiği hatırlatıldı.

BDDK'nın "Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazların yerinde olmadığı kaydedildi.