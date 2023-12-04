Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AKP'li meclis üyesi görevinden ve partisinden istifa etti

Ünlü futbolcuların dolandırdığı gerekeçesiyle 216 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Seçil Erzan'ın ifaderinde adı geçen Çorlu ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere hem partisinden hem de meclis üyeliğinden istifa etti. Köşkdere, meclis üyeliği için verdiği istifa dilekçesinde sağlık sorunlarını gerekçe olarak sundu.

Güncel 04.12.2023 12:34 Giriş: 04.12.2023 12:34

Güncelleme: 04.12.2023 12:43 Kaynak: DHA

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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan’ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti. Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti. Nuri Köşkdere / Fotoğraf: DHA SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.