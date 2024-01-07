Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajların ayrıntıları ortaya çıkıyor: "Tehdit mi ediyorsun?"

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içindeki mesajların kurtarıldığı cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda; Erzan’ın, Çorlu’da kuyumculuk yapan 25 yıllık arkadaşı Ömer Kahraman ile olan mesajlarına yer verildi. Ömer Kahraman’ın 28 Şubat’ta Seçil Erzan’a gönderdiği, “Seçil bu paraların başına bir iş gelirse yanarız” şeklindeki mesajı dikkat çekti.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Erzan’ın kırık telefonu ve bir SIM kartının incelenmesi sonunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.

Raporda, 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmişler de dahil 181 bin 538 mesajın incelendiği kaydedildi. Kuyumcu Ömer Kahraman ile Erzan arasındaki mesajlaşmalar da rapora girdi. Kahraman ifadesinde, Erzan’ı 25 yıldır tanıdığını söylemişti.

Cumhuriyet'in haberine göre; Erzan ile Kahraman arasındaki mesajlaşma 5 Ocak 2023’te başlıyor. Erzan’ın 12 Ocak’ta bir işlemi sonlandırmak için Kahraman’a farklı aralıklarla mesajlar gönderdiği, ancak Kahraman’ın dönüş yapmadığı görüldü. Erzan’ın son olarak “Hiçbir şey iptal etmedim. Yanarım” dediği görülüyor. 2 Şubat tarihli kayıtlarda Erzan’ın Kahraman’a, para tutarı ile ilgili görüşmek istediğini söylediği, Kahraman’ın ertesi gün Erzan’a dönüş yaptığı rapora yansıdı.

‘SEÇİL YANARIZ...’



Ömer Kahraman’ın 28 Şubat’ta gönderdiği, “Seçil bu paraların başına bir iş gelirse yanarız” mesajı dikkat çekti. Erzan’ın cevabı “Hiçbir şey gelmez, nereden çıkardın” oldu. Mesajlaşmanın ilerleyen bölümlerinde Kahraman’ın, Seçil Erzan’ın kendisinden bir şeyler sakladığından şüphelendiği ifadeler kayıtlara geçti.

Bilirkişi raporunda, Kahraman’ın 7 Mart’ta gönderdiği mesajlarda Erzan’dan haber beklediği ve gelişme olup olmadığını sorduğu, akabinde ise “Saat geçiyor. Bugünü yersen yarın böyle olmaz Seçil sıkıntı başlar….” dediği, Erzan’ın ise “Ömercim ne yemesi işin başındayım” yanıtını verdiği görüldü. İkilinin yazışmalarından Kahraman’ın bir konuda sıkıntı olma ihtimalinden endişe ettiği raporda belirtildi.

"BENİ TEHDİT Mİ EDİYORSUN?"

Erzan, “Ömer gerçekten yok, olsa söylerim. Lütfen beni stres yapma” yazarken, Ömer Kahraman bir sonraki gün, “Günaydın. Umarım bugün iyi bir haber vardır. Benim için iyi bir haber yoksa cuma günü ben sana iyi bir haber vereceğim. Umarım senin böyle iyi bir habere ihtiyacın olmaz” mesajını gönderiyor. Erzan da “Günaydın Ömer. Tabii ki iyi haber vereceğim. Tehdit mi ediyorsun beni” diye soruyor. Ömer Kahraman, “Bugün 9 Mart 2023. Sen nasıl algılarsan” yazıyor.

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NE OLMUŞTU?

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış 2023 Kasım ayında ilk duruşması görülmüştü.

Soruşturma aşamasında Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen kırık bir telefon incelenmesi için bilirkişiye gönderilmişti.