Seçim anketi: CHP ve İYİ Parti'de düşüş sürüyor

Asal Araştırma'nın yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti'de oy kaybı sürüyor.

Asal Araştırma, 5-10 Ekim tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre AKP, CHP ve İYİ Parti oy kaybederken MHP ve yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olan Yeşil Sol Parti, oylarını artırdı.

26 ilde 2 bin 600 kişi ile görüşülerek yapılan ankete göre Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyları da arttı.

Anket sonuçlarına göre mayıs ayındaki seçimlerde Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'ne de milletvekili veren CHP, 5 ay önceye göre toplam 5 puan kaybetti ve yüzde 20'ye geriledi. İYİ Parti de yaklaşık 1,5 puan kaybederek yüzde 8 sınırına düştü.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI YÜKSELİŞTE

Cumhur İttifakı'nda AKP bir puan kaybederken Yeniden Refah Partisi ve MHP yaklaşık 1'er puan yükseldi. Emek ve Özgürlük İttifakı da yükselişe geçti. Anket sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti (HEDEP) yaklaşık 1, TİP ise yaklaşık 1,3 puan kazandı.

Asal Araştırma'nın anketine göre "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtına göre siyasî partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP - %34.5

CHP - %20.2

MHP - %12.1

Yeşil Sol Parti - %9.8

İYİ Parti - %8

Yeniden Refah Partisi - %3.6

TİP - %3

Zafer Partisi - %2.7

Memleket Partisi - %1.1