Seçim arifesinde emekliden uyarı

Emekliler taleplerini dile getirmek için ülke genelinde sokağa çıkacak. Yurttaşları alanlara davet eden Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ergen, seçim öncesi iktidarı güçlü bir şekilde uyaracaklarını dile getirdi.

HABER MERKEZİ

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında aylıkları her geçen gün eriyen emekli yurttaşlar, taleplerini dile getirmek için bugün sokağa iniyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, seçim öncesi ülke genelindeki yapacakları eylemlerle iktidarı güçlü bir şekilde uyaracaklarını belirtti.

Eylem öncesi BirGün'e değerlendirmelerde bulunan Sendika Başkanı Ergen, "Emekliler neden sokakta?" sorusunu yanıtlarken şöyle konuştu: "Emekliler açlıkla sınanıyor. Yoksulluk Türkiye'de kabul edilebilir bir şey haline gelmiş. Ama açlık kabul edilecek bir şey değildir. Geldiğimiz noktada yaklaşık 16 milyon emekli var. Ve bu emeklilerin üçte ikisinden çoğu 10 bin ve 10 bin TL'nin altında maaş alıyorlar. Yani dört buçuk milyon dul ve yetim var. Bunların hepsi on bin lira alamıyor. Dolayısıyla 10 bin TL ve altında aylık alan 10 milyon emekli var. Aldıkları maaş ev kiralarına bile karşılayamıyor. Yani pazara çıktığımızda bir kilo biberin 100, bir kilo domatesin 30-40 TL olduğu bir yerde artık emeklerini 10 bin bin lirayla çalışma yaşama şansları kalmamıştır."

Daha önce yaptıkları uyarı eylemleriyle seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak iktidarın işine gelmediği için taleplerini görmezden geldiğini belirten Ergen, "Her 6 ayda bir yüzdelik zamlarla emeklilerin oyalandığını görüyoruz. TÜİK'in bastırılmış enflasyon rakamlarıyla verilen zamlar, daha da fakirleşmemize neden oluyor" dedi. Bayram ikramiyelerine yapılan bin TL'lik zamma da tepki gösteren Ergen, "Seçim dönemi olduğu için aslında bin TL verdiler, seçim olmasaydı bunu da vermeyeceklerdi" dedi. Emeklilerin iktidarı desteklediği yönünde genel bir kanı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirten Ergen şöyle devam etti: "Emeklilerin iktidar ve paydaşlarına verdiği oy Türkiye ortalamasının hemen hemen aynıdır. Çağrımızdır, bütün emeklilere; size bakmayana oy moy yok diyoruz. Vermeyin yani. Başka çaresi yok çünkü. Ve umuyorum ki otuz bir mart seçimlerinde emekliler bu anlamda güçlü bir ses çıkaracaklar ve güçlü bir uyarıyı yapacaklardır diye düşünüyorum."

1 Nisan sonrası 4 yıl seçim olmayacağını da hatırlatan Ergen, "Seçimin olmayacağı 4 yıl içerisinde bizi çok kötü zamanların beklediğini biliyoruz. Dolayısıyla belki 6 ayda bir yaptıkları zam bile yapmayacaklardır. Fakat buna karşı geniş bir örgütlenme, barışçıl ve demokratik olmak koşuluyla direnç gösterirsek yani o kadar da bu iş kolay değildir" dedi. Emeklilerin yanı sıra bir çalışanlara da çağrıda bulunan Ergen, "Bakın onlar da çok kötü günler bekliyor. Çünkü 2008'de reform adı altında çıkarılan yasayla yarın emekli olduklarında maaşları beşte iki oranında düşecektir. Yani onlar için de durum kötü. Onun için çalışanlarında eylem ve taleplerimize destek vermesini bekliyoruz. Birlikte omuz omuza bir mücadeleyi örgütlememiz, başarıyı getirecektir" ifadelerini kullandı. Hemen her evde bir emekli olduğunu hatırlatan Ergen, tüm yurttaşları bugün 40 merkezde yapacakları eylemlere destek vermeye çağırdı.

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BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Şubesi üyeleri önceki gün ilçe meydanında toplanarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, ‘’Artık bıçak kemikte mücadele şart", "Yandaşa değil emekliye bütçe", "Emekliyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı. Yurttaşlar Plevne Meydanı’na kadar yürüyen emeklilere alkışlarla destek verdi. Emekliler, ‘’Ne İstiyoruz?’’ sorusuna; koro halinde, ‘’Emekliye bütçe, toplu sözleşme, ikramiye dört maaş’’ yanıtını verdi. Emekliler yaptıkları açıklamada, iktidara "Duyun bu çığlığı ve acil çözüm üretin" çağrısında bulundu.

40 MERKEZDE EYLEM

Emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla bugün saat 13.00’te İstanbul’da Kadıköy Rıhtım’da olacak. Bazı kentlerde ise elem saatleri şöyle:

• İzmir: Saat 13.00, Konak Meydanı

• Antalya: Saat 14.00, Attalos Meydanı

• Ankara: Saat 13.30, Sakarya Caddesi

• Mersin: Saat 12.30, Özgür Çocuk Parkı

• Eskişehir: Saat 13.00, Adalar