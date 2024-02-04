Seçim ayarlı kura

Depremlerden en çok etkilenen Hatay’da konut kuraları töreninde konuşan Erdoğan, 1 yıl önce devletin duymadığı yardım çığlıklarını unuttu. Enkaz altında günlerce insanların beklediği kentte yaptıklarıyla övündü.

POLİTİKA SERVİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim şovu yapması için ertelenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nin ilki dün gerçekleşti.

Depremlerden en çok etkilenen kent olan Hatay’da gerçekleşen törende konuşan Erdoğan “1 yıl içinde tüm konutları teslim edeceğiz” sözünü tutmayacağını da itiraf etmiş oldu. Erdoğan konutları teslim etme tarihini bu yılın sonuna erteledi. Erdoğan gelmeden önce valilik tarafından Hatay’da çadırların söküldüğü iddia edildi.

YAPTIKLARINI ÖVDÜ

Depremlerin ardından yardım çığlıklarının duyulmadığı, enkaz altında günlerce bekleyen insanların hayatını kaybettiği Hatay’da yaptıklarıyla övünen Erdoğan şunları söyledi: “Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Türkiye, tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

20 bin iş makinesi ve araç 141 helikopter 183 uçak ve 23 gemi bölgedeki çalışmalara katıldı. 150 bin tır malzemesi gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu. Hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü örneği yaşadık.

Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra, devlet millet dayanışmasının da en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir. Bu büyük felaketin ardından Hatay’ın halini görüp yüreği daralmayanın kalbi kurumuş demektir.”

SÖZÜNÜ ERTELEDİ

Erdoğan konuşmasında hala enkazı kaldırılmayan hasarlı yapılar olduğunu da itiraf etti. “Şu ana kadar Hatay’da enkazın yüzde 97’si kaldırıldı” diyen Erdoğan Deprem bölgesindeki 11 ilde toplam hak sahibinin 390 bin olarak belirlendiğini ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız."

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuna göre deprem bölgesinde acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkılmış konut sayısı 518 bin 9. İki ay sonunda teslim edileceği söylenen konut sayısı bu sayının yedide biri dahi etmiyor.

Hatay’da acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkılmış konutların sayısı 215 bin 255. Yani depremin birinci senesinin sonunda şatafatlı şekilde teslim töreni yapılan konut sayısı Hatay’da yıkılan konutların ancak beşte biri ediyor.

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Çadırlar kaldırıldı iddiası

Erdoğan Hatay’a gideceği için önceki gece çadırların söküldüğü iddia edildi. Evrensel'e konuşan bir yurttaş Vali istediği için ve Cumhurbaşkanı geliyor diye çadırlarının zorla kaldırıldığını ifade etti. İsmini vermeyen yurttaş, “Deprem olduğunda insanlar evlerinin önündeki çadırlara geçiyorlar. Deprem olduğunda devletin bir toplanma alanı var mı? Deprem olduğunda şuraya gelebilirsiniz diyorlar mı? Şimdi evine giremeyecek olan bu insanlar nerede barınacak?” dedi.

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Sorunlar hâlâ çözülmüyor

Erdoğan konuşmasında yaptıklarıyla övünürken Hatay’daki durum hiç de iç açıcı değil. Başta sağlık olmak üzere kentteki depremzedelerin sorunları devam ediyor. Meslek odalarının raporlarına göre içme suyuna dahi erişimde hala sıkıntı yaşanıyor. Bununla beraber okullarda karanlık ve soğuk ortamlarda dersler yapılıyor. Çocuklar dersteyken yapılan enkaz kaldırma işlemleri öğrenciler açısından büyük sıkıntılar yaratıyor. Gıdaya erişim de hala büyük bir sorun. Bu durum bazı çocuklarda bodurluk bazılarında ise zayıflık ya da aşırı kilolu olmalarına neden oluyor. Birçok noktada hala elektrik bile ulaşmadı.