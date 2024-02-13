Seçim bitti, ağız değiştirdi: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu mesajı

Bahçeli, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde 'Milli güvenlik sorunudur' diye hedef aldığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sınıf arkadaşım diye bahsetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Ne CHP’nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz, açık olursa daha çok severiz. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz "ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

"31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir" iddiasında bulunan Bahçeli, "Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM’in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye’den kopmuştur" dedi.

KILIÇDAROĞLU MESAJI

Bahçeli, açıklamasında 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde 'Milli güvenlik sorunudur' diye hedef aldığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sınıf arkadaşım' diye bahsetti.

Bahçeli, "Görevdeyken muhalefet etmiş olsak sınıf arkadaşım sayın Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, adam edip siyasete taşıdıkları bumerang gibi bir gün ters dönecektir" ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E YÜKLENDİ

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 'Osmanlı' sözlerine de değinen İmamoğlu, "CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen’in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP’nin özetidir. Büyükerşen ecdadımıza karanlık iç yüzünün ortaya saçılması ile bütün her şeyi silip atmıştır. CHP’nin adam olması diye bir şey mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftiharıdır" dedi.