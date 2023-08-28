Seçim bitti, kural geldi

Seçimlerin gerçekleştiği mayıs ayında yurttaşa ‘trafik düzenini bozmak’tan kesilen cezaların toplamı 2,7 milyar TL iken bu rakam temmuzda 7,1 milyar TL’ye fırladı.

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, yurttaşa kesilen para cezalarına mercek tuttu. Uyar’ın çalışması, “İktidar- 14 Mayıs seçimleri nedeniyle kural ihlallerini görmezden geliyor” iddiasını akıllara getirdi. Kesilen cezaların toplam tutarı itibarıyla temmuz ayı, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde en yüksek ceza tutarına ulaşılan ay oldu.

TAM 21,8 MİLYAR TL

14 ve 28 Mayıs tarihinde düzenlenen seçimlerin ardından, Haziran-Temmuz döneminde yurttaşa kesilen cezaların toplam miktarı 9 milyar 247 milyon TL’yi buldu. Temmuz ayında kesilen cezalarının meblağı, geçen yılın aynı döneminde kesilen 2 milyar 314 milyon 731 bin TL’lik ceza tutarını üçe katladı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yurttaşa toplam 21 milyar 895 milyon 723 bin TL’lik ceza kesildi. Yılın yedi ayında kesilen ceza tutarı, 2022’nin yedi ayında kesilen ceza tutarını 3,2 milyar TL aştı.

Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Uyar, şunları söyledi: “Seçimden hemen sonra MTV, KDV, ÖTV zamlarıyla beli bükülen vatandaşlara bir darbede yüksek cezalardan geldi. Faizcilere ve yandaşlara gücü yetmeyen iktidarın gücü her zamanki gibi vatandaşlara yetmiş oldu. Seçim biter bitmez aradan geçen iki ayda artan cezalar, iktidarın vatandaşları sadece hayat pahalılığı ile değil cezalar ile ezdiğinin de açık bir göstergesi.”

Öte yandan vergi cezalarında da çarpıcı artış yaşandı. Haziranda 1 milyar 91 milyon TL olan vergi cezalarının toplamı, temmuzda dört kat artış ile 4 milyar 493 milyon TL’ye fırladı.