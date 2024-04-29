Seçim bitti, verilen sözler unutuldu: Bakan Tekin'den 'mülakat' savunması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamuda mülakatları kaldıracağız" vaadi, seçim sonrası unutuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu savundu.

Eğitim 29.04.2024 10:28 Giriş: 29.04.2024 10:28

Güncelleme: 29.04.2024 10:35 Kaynak: AA

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