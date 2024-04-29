Seçim bitti, verilen sözler unutuldu: Bakan Tekin'den 'mülakat' savunması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamuda mülakatları kaldıracağız" vaadi, seçim sonrası unutuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu savundu.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, dün Ülke TV canlı yayınında cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, "Bazı kavramların müfredattan çıkartıldığı, 'cihat' kavramı gibi kavramların dikte edildiğine yönelik eleştiriler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu eleştiriyi sosyal medyadan duyduğunu ifade etti.
Cihat kavramına yönelik eleştirilere özellikle baktığını belirten Tekin, "Cihat kavramı müfredata sayısı artırılarak konulmamış, mevcut programdaki versiyonlar devam ettirilmiş" dedi.
MÜLAKAT SAVUNMASI
Mülakatla öğretmen seçimi konusunda da açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu söyledi.
ERDOĞAN 'KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.
Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi'ne de 'mülakatlar' hakkında "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.