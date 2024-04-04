Seçim gecesi gözaltına alındı, hastanede ölü bulundu: Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul'da seçim akşamı havaya ateş açtığı için polisler tarafından evinde gözaltına alınan Serhat Kahyaoğlu hayatını kaybetti. İntihar ettiği söylenerek hastaneye bırakıldığı iddia edilen Kahyaoğlu’nun ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim gecesi havaya ateş açtığı için komşuları tarafından şikayet edilen ve polisler tarafından evinde gözaltına alınan Serhat Kahyaoğlu hayatını kaybetti.

Kahyaoğlu’nun ölümü üzerine savcılık soruşturması başlatıldı.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; 31 Mart yerel seçimleri gecesinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Serhat Kahyaoğlu, evinin penceresinden havaya ateş açtı. Bu olay üzerine komşularının ihbarı ile olay yerine gelen polisler, Kahyaoğlu ve arkadaşı N.G.'yi gözaltına almak istedi.

Polislerle Kahyaoğlu arasında yaşanan arbedenin ardından, Kahyaoğlu ekip aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

20 dakika sonra gelen bir haber ile arkadaşı M.S, Samatya Devlet Hastanesi'ne gitti ve Kahyaoğlu'nun polis aracına sağ olarak bindirildiğine şahit olduğu halde, hastanede cansız bedeniyle karşılaştı.

HASTANEYE BIRAKMIŞLAR

İddiaya göre, polisler Kahyaoğlu'nun bir apartmanın 4. katından atlayıp intihar ettiğini söyleyerek hastaneye bıraktı. Ailesi çağrılan Kahyaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp'a götürülerek otopsi yapıldı.

Başında ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunan Kahyaoğlu'nun ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kahyaoğlu'nun ailesinin ve görgü tanıklarının ifadesi alındı. Kahyaoğlu’nu gözaltına alan polislerle ilgili ise henüz bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

"VURMAYIN DİYE BAĞIRIYORDU"

Kahyaoğlu'yla birlikte gözaltına alınan N.G., yaşananları anlattı:

N.G. "Evden aşağı indirdiklerinde Serhat'ı darp ettiklerini gördüm. Çok ağır şekilde darp ediyorlardı. Serhat 'vurmayın' diye bağırıyordu. Benim bulunduğum yere 15 dakika sonra Serhat'ı getirdiklerinde Serhat ölmüştü. Kalbi durmuştu. 3 polis karga tulumba sürükleyerek getirdiler" ifadelerini kullandı.

Kahyaoğlu'nun babası Suat Kahyaoğlu da "Benim çocuğum işkence edilerek öldürülmeyi hak etmedi" dedi.