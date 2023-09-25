Seçim kutlamasında havaya açılan ateş 4 ay sonra can aldı

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının ardından yapılan silahlı kutlamalarda başından yaralanan 15 yaşındaki Kübra Çoban, yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Mayıs gecesi havaya ateş açanlar ise hala yakalanamadı.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının ardından Cumhur İttifakı destekçilerinin tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak yaptığı kutlamalar sonrasında yaralanan 15 yaşındaki Kübra Çoban, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Entübe edilen Çoban’ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

HAVAYA ATEŞ AÇANLAR HALA YAKALANMADI

28 Mayıs'ta yapılan kutlamalarda Topdağı Mahallesi’nde de Emirhan Gelgil, başına isabet kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 Haziran günü yaşamını yitirmişti.

Öte yandan polis ekipleri, Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.