Seçim öncesi Erdoğan’dan gizli harcama rekoru!

Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması 2024 yılının Şubat ayında rekor kırdı. 2023 yılının Şubat ayında ise söz harcama miktarı 373,3 milyon TL olan örtülü ödenek harcaması 2024 yılının Şubat ayında örtülü ödenek için 1 milyar 897 milyon TL'ye yükseldi.

Seçim öncesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gizli harcama rekoru geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması, 2024 yılı Şubat ayında 1 milyar 897 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdı.

Geçen sene şubat ayında bu rakam 373,3 milyon TL idi. Bir yılda rakam beşe katlanmış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığına ait gizli hizmet giderlerinin, geçen yılın ocak-şubat ayı dönemlerine kıyasla bu yıl yüzde 238 oranında artmasının, hayatın doğal akışına aykırı olduğunu söyledi.

Yücel, “Gizli hizmet bedeli olarak bilinen örtülü ödenek harcamaları, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun’ 24. maddesine göre, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamalarında ve seçim çalışmalarında kullanılamıyor. Evet kanuna göre kullanılamıyor fakat Cumhurbaşkanlığı’na güvensizlik öyle bir noktada ki denetleme görevindeki tüm kurumların tek adamın elinde olduğu bir ülkede ne yazık ki bu hiç inandırıcı değil. Çünkü varlık fonu gibi, gizli hizmet bedeli adı altında örtülü ödenek gibi uçsuz bucaksız kaynaklar kanunen denetlenemiyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerine göre, ‘gizli hizmet giderleri' olarak adlandırılan örtülü harcama, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 182 milyon TL'ye ulaştı. Geçen senenin Ocak-Şubat döneminde 561,9 milyon TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 238 oranında artmış oldu. Ocak-Şubat 2023 döneminde 202,8 milyar TL olan aylık merkezi bütçe açığı ise Ocak-Şubat 2024 döneminde 304,5 milyar TL oldu.

“ÖDENEK KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE AMACI DIŞINDA MI KULLANILDI?”

Seçim öncesi gizli harcamaların artmasına dikkat çeken CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, şunları söyledi:

“5018 sayılı Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemede örtülü ödeneğin kullanılacağı alanlar belirlenmiştir. Ancak gerek 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi gerekse şubat ayı örtülü ödenek harcamalarındaki olağanüstü artış, bu ödeneğin amacı dışında kullanıldığı şüphesini güçlendirmektedir. Her ne kadar ilgili Kanunda bu ödeneğin siyasi partilerin propaganda ve seçim çalışmalarında kullanılamayacağı belirtilmiş olsa da ülkemizde yerel seçimlere sayılı zaman kala örtülü ödenek harcamalarının bu kadar artmış olması akıllarda soru işareti bırakmıştır. Bunun yanında örtülü ödenek kullanım alanları Cumhurbaşkanı tarafından tek başına belirlenmektedir. Örtülü ödenek bütçesi ve bu bütçeden yapılan harcamalar kamuoyu ile paylaşılmamakta, bu bütçe şeffaflıktan uzak bir şekilde kullanılmaktadır.”

Gizli hizmet gideri adı altında geçen yıla göre yüzde 238 oranında artan bu miktarın nereye harcandığı konusuna açıklık getirilmesi adına CHP’li Yücel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması üzerine Meclis’te bir soru önergesi verdi.