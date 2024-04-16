Seçim sonrası ilk Kabine toplantısı bugün: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturacak.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle bugün toplanacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki "terörle mücadele" operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki operasyonların bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

ENFLASYON MASADA

Kabine toplantısının bir diğer konusu ise ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takvimin gündeme gelmesi, ayrıca ay sonunda açıklanması beklenen yeni müfredata da son şeklinin verilmesi bekleniyor.