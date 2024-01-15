Seçim sonuçları Pekin’i kızdırdı

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Tayvan’da bağımsızlık yanlısı aday William Lai’nin cumhurbaşkanı seçilmesi Çin’i kızdırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Lai oyların yüzde 40,05'ini alırken Pekin yanlısı ana muhalefet partisi Kuomintang'ın (KMT) adayı Hou Yu-ih yüzde 33,49'da kaldı. Üçüncü aday Ko Wen-je yüzde 26.46 oy aldı. Öte yandan DPP, 113 sandalyeli parlamentosunda çoğunluğu kaybetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ve dünyanın dört bir yanındaki büyükelçilikleri, hafta sonu düzenlenen seçimden zaferle çıkan Tayvan'ın Demokratik İlerleme Partisi'ni (DPP) destekleyen ülkeleri uyardı, Lai’nin cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik eden ülkeleri de kınadı. Sonuçların açıklanmasının ardından Pekin, “Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu" şeklinde bir açıklama yayımladı. Pekin, "barışçıl yolla” iki ülkenin yeniden birleşmesi çağrısında bulunurken, güç kullanılabileceği mesajını da verdi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Müdürlüğü, seçim sonuçlarının "Anavatanın sonunda kaçınılmaz olarak birleşeceği trendini değiştirmediğini" ifade etti. Sözcü Çen Binhua, DPP'nin parlamentoda çoğunluğu sağlayamamasının, “partinin çoğunluğu fikirlerini temsil etmediğini gösterdiğini” iddia etti.

BIDEN: BAĞIMSIZLIĞI DESTEKLEMİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin basın mensuplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta, "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini" vurguladı. Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.