Seçim süreci yarın başlayacak: Anayasa Mahkemesi Başkanı değişiyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat'ta (yarın) başlayacak. Seçim tarihi Arslan tarafından belirlenecek, Arslan dışındaki üyeler başkan adayı olabilecek. Genel Kurul'da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yapılacak başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat'ta başlıyor.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı.

AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

KİMLER ADAY OLABİLECEK?

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

ARSLAN 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

YÜKSEK YARGIDAKİ KRİZ

AYM Başkanı Arslan, yüksek yargıda son dönemde Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla baş gösteren krizin yankıları sürerken 12 yıllık görevine son verecek.

Arslan, görev süresinin bitmesine sayılı zaman kala, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu Arslan, "Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur" diye konuşmuştu.

Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere iktidar ortakları ve temsilcileri tarafından sık sık hedef alınan AYM'nin yapısının değiştirilmesi de gündemde. İktidar temsilcileri 'yetki karmaşası' olarak niteledikleri olay üzerinden düzenleme mesajı verirken Bahçeli, Yüksek Mahkeme'nin tamamen kapatılmasını dahi savunuyor.