Seçim telaşı vizyona taşınıyor
Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazıp, yönettiği ‘Başkan’ filmi vizyona girmek için gün sayıyor.
Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanını değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını anlatan filmin çekimleri Dersim'in Ovacık ilçesinde yapıldı.
Filmin kadrosunda Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Sadık Gürbüz gibi oyuncular yer alıyor. Film, 5 Ocak’ta Türkiye’de 1 Şubat’ta Avrupa’da sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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