Seçim yapıldı: CHP'de yeni grup başkanvekili belli oldu

CHP'de, Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için yapılan seçim tamamlandı. Seçimi, 66 oy ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.

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