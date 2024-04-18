Seçim yapıldı: CHP'de yeni grup başkanvekili belli oldu
CHP'de, Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için yapılan seçim tamamlandı. Seçimi, 66 oy ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.
Mustafa BİLDİRCİN
CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan TBMM grup başkanvekilliği için bugün seçim yapıldı.
Seçimde CHP ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı.
Yapılan oylamada Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç 48 oy aldı.
Böylece Murat Emir, Burcu Köksal'ın yerine grup başkanvekili oldu.
CHP'nin TBMM'de 3 grup başkanvekili bulunuyor. Diğer 2 grup başkanvekili ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.