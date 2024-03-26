Seçim yasakları neler? 2024 seçim yasakları neleri kapsıyor? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları ne zaman bitiyor?

2024 seçim yasakları açıklandı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri yani yerel seçimler için propaganda serbestliği başladı. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Peki, Seçim yasakları neler? 2024 seçim yasakları neleri kapsıyor? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları ne zaman bitiyor?

Seçim yasakları neler sorusu yerel seçimlere sayılı günler kala yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. 31 Mart 2024 günü sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacak olan yurttaşlar 2024 seçim yasakları neleri kapsıyor, 31 Mart Yerel Seçim Yasakları ne zaman bitiyor sorularını araştırıyor. Seçimlerin pazar günü yapılacak olması nedeniyle aylar öncesinden düğün planlarını yapan vatandaşlar ise seçim günü düğün salonları açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Seçim yasakları neler? 2024 seçim yasakları neleri kapsıyor? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları ne zaman bitiyor?

Seçim yasakları neler?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı. Propaganda serbestliği yani siyasi parti ve adayların yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapma serbestliği 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'da bitecek. Seçim yasakları ise seçimin olduğu gün 31 Mart Pazar günü saat 23.59'da son bulacak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilecek. Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.

2024 seçim yasakları neleri kapsıyor?

Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

31 Mart Yerel Seçim Yasakları ne zaman bitiyor?

Seçim yasakları seçimin olduğu gün 31 Mart Pazar günü saat 23.59'da son bulacak. Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.