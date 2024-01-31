'Seçimden önce emeklilere zam' iddiası: Rakam paylaşıldı, iki tarih öne çıktı

Halk TV Programcısı Ekrem Açıkel, 10 Mart'ta emekli maaşlarına 4 bin TL seyyanen zam yapılacağını iddia etti. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise 15 Mart'ta zam yapılabileceğini belirterek, en düşük emekli maaşının 16 bin 550 olabileceğini öne sürdü.

İktidarın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce emekliler için seyyanen zam yapacağına ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanuna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacak.

'10 MART' İDDİASI

Halk TV Programcısı Ekrem Açıkel, AKP'li milletvekillerinin, emeklilerin tepkisini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

Açıkel, 10 Mart'ta emekli maaşlarına 4 bin TL seyyanen zam yapılacağını iddia etti.

'EN DÜŞÜK MAAŞLARA ZAM' KULİSİ

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, katıldığı canlı yayında zam için 15 Mart tarihini verdi.

Oğuz, şunları söyledi: "Büyük ihtimalle martın 15'inde filan hükümet, emekli oy verebiliyor ya, en düşük emekli maaşını açlık sınırın 2 lira üstüne taşıyacak. 16 bin 550 edecek büyük ihtimalle."