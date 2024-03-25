"Seçime günler kala kamu mülkleri yine satışta"

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi’nin 9 adet taşınmazını satmasına tepki gösterdi. Açıklamada, satışların durdurulması çağrısında bulunuldu.

BİRGÜN EGE

Menderes Belediyesi, 14 Mart tarihinde 9 adet taşınmazının satışa çıkarmasına Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tepki gösterdi.

Açıklamada, “Yerel seçimlere sayılı günler kala, kamu mülkleri yine satışta. Kamuya ait olan ve halkın barınma, gıda ve kamusal ihtiyaçlarına cevap vermek için değerlendirilmesi gereken taşınmazların satışa konu edilmesi kamu yararına aykırıdır” diye belirtildi.

“Yerel idarelerin asli görevlerinden biri sağlıklı, yaşanabilir ve adil kentsel çevreler yaratmak için kamu mülklerini artırmak ve kamusal hizmet sunmaktır" denilen açıklamada, "Söz konusu taşınmazların satışının yerel seçimlere sayılı günler kala yapılması şüphe uyandırıcıdır. Yerel idarelerin yaşadıkları finansman krizinde bir formül olarak ele alıp her fırsatta gözden çıkardığı kamu mülklerinin satışına karşı, kamuya ait olan mülklerin halka hizmet sağlamak üzere kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, "Menderes halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadeleriyle son buldu.