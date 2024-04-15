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Seçimi kaybeden AKP’li kinini böyle kustu: Aç Türkler!

Son seçimi CHP’li adaya karşı kaybeden Sındırgı’nın eski belediye başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medyadan tatilden dönenleri hedef alarak, “Aç Türkler” paylaşımı yaptı.

Siyaset
  • 15.04.2024 13:08
  • Giriş: 15.04.2024 13:08
  • Güncelleme: 15.04.2024 13:10
Kaynak: Haber Merkezi
Seçimi kaybeden AKP’li kinini böyle kustu: Aç Türkler!

AKP’den Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2004 ve 2019 seçimlerinde seçilerek 2 kez belediye başkanı olan Ekrem Yavaş, 2024 seçimini CHP’li Serkan Sak’a karşı kaybetti.

Belediye başkanı seçilemeyen Yavaş, bayram tatilinden dönen yurttaşları hedef aldı. Sosyal medya hesabından tatil dönüşü oluşan araç kuyruğunu paylaşan AKP’li Yavaş, “Çekilin. Aç Türkler tatilden geliyor” diye yazdı.

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