Seçimi kaybeden Hakan Peker ilk kez konuştu: 'Siyaset defterini kapatmadım'

İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart seçiminde kaybeden Hakan Peker, siyaset defterini kapatmadığını ve bu süreçte kimseye kırgın olmadığını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olan ve yenilgiye uğrayan Hakan Peker, açıklama yaptı.

Yüzde 3,68'lik oy oranıyla seçimi kaybeden şarkıcı, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım" diye konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan şarkıcı, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini dile getirdi.

Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı" diye konuştu.

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI OLAN HER İNSAN SİYASETE ATILABİLİR"

Kimseye kırgın olmadığını belirten Peker, "Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.