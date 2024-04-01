Seçimin ardından dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yerel seçimin ardından dolar/TL, cuma gününe kıyasla yeni güne 32,4260 liradan başladı. Euro ise 34,9760 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamıştı.

Türkiye'de dün tamamlanan yerel seçimin ardından döviz piyasasında düşük seyir başladı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4260 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 34,9760 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada dolar 32,4240 liradan, euro ise 34,9740 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu. Dolar/TL, 19 Mart'ta 32,5753'e yükselerek rekor kırmıştı.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.