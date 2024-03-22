Seçimin düğümünü emekliler çözecek

Yerel seçimin düğümünü toplam seçmenin 4’te 1’ini oluşturan emekliler çözecek. İktidarın boşalan kasasında emekliye vereceği pay kalmadı. Panikleyen yandaşlar ise teker teker ‘müjde’ yarışına girdi.

Politika Servisi

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm imkânlarını seferber ederken en çok güvendiği yerden darbe aldı.

14 ve 28 Mayıs öncesi ekonomide devam eden yıkım, en çok Erdoğan’ın oy deposu olarak gördüğü emeklileri vurdu.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin pek çok kritik şehrinde seçimin kilidini sayıları 61 milyonun üzerinde bulunan toplam seçmenin yüzde 25’inden fazlasını oluşturan 16 milyonun üzerinde bulunan emekli seçmen açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta ‘müjde’ olarak açıklasa da asgari ücretin çok altında, 10 bin TL’de kalan en düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalan milyonların yaşamlarını devam ettirmeleri neredeyse imkânsız hale geldi. Mitinglere çıkan Erdoğan halktan biraz daha sabır istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de emekliye müjde olarak ‘banka promosyonlarını’ duyurdu. Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

Üstelik emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısından kaynaklı seçmenin dörtte birinde oluşacak tepki sadece Erdoğan’ı değil, bir bütün olarak iktidarın gözünü korkutuyor. Son günlerde iktidara yakın anket firmalarının yayımladığı sonuçlar da İstanbul’da CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu, AKP Adayı Murat Kurum’un onca devlet imkânına rağmen istenilen sonuca ulaşamadığını gösteriyor. Bu tablo yerel seçim öncesi yandaşların gözünü korkutuyor. Takvim gibi gazetelerde yılın 360 günü görmeye alışkın olduğumuz ‘emekliye müjde’ haberleri, bütün havuz medyasının vazgeçilmezi haline geldi.

BÜTÜN YANDAŞLAR TAKVİM’E DÖNDÜ

Kasasında emekliye dağıtacak parası kalmayan Erdoğan ‘hayır’ dese de Sabah, Yeni Şafak gibi yandaşlar tüm yığınağını algıları değiştirmek üzerine yapıyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen ‘gazeteci’ Cem Küçük önceki gün bir kez daha canlı yayında emeklilerin dört gözle beklediği haberi verdi. Küçük’ün iddiasına göre “Emekliler sevindirilecek, en düşük maaşla geçim ve başka bir geliri olmayan emeklilere yönelik ‘Emekli Kart" uygulaması başlatılacak. Bu kart, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanacak şekilde bağışlanacak ve doğalgaz, gıda ve elektrik gibi temel özelliklerin karşılanması sağlanacak. Kart kullanım alanları arasında doğalgaz, gıda ve elektrik gibi temel harcamalarda bulunuyorlar, emekliler için büyük bir rahatlık sağlayacaklar.”

Yandaşın her gün verdiği müjdelerin yanı sıra emeklilere ilişkin dikkat çeken bir başka nokta AKP’li belediye başkan adaylarının vaatleri. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un seçim vaatleri ve projeleri arasında “emekliye her ay 2 bin 500 TL verilmesi” var. AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise göreve gelmesi durumunda emeklilere ayda 5 bin lira vereceklerini açıkladı. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise ‘Emekli Kart’ uygulamasına başladıklarını duyurdu.

BİZİ SAF YERİNE KOYAMAZLAR

Hükümetin kendilerine yönelik adım atmadığına dikkat çeken emekliler geçen pazar günü İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Artvin’e, İstanbul’dan Ankara’ya kadar 41 kentte sokağa çıktı. “Emekliler üretti, Saray tüketti” diyen Tüm Emekliler Sendikası üyelerine destek yağdı, sefalete isyan edildi. Hükümetin politikalarını ve ülke genelinde yaptıkları yürüyüşleri BirGün’e değerlendiren Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Ülke genelinde yaptığımız 19 Mart basın açıklamalarımız karşısında iktidar sessiz kalamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjde verdi! Hali hazırda emekli veya çalışanların maaş aldığı bankaların verdiği promosyonların 8 ile 12 bin lira aralığında olması için bankalara göz kırptı. Sayın Erdoğan'ın müjdelediği promosyon 3 yılda bir kısmi güncellemelerle zaten veriliyor. Yani yeni bir şey değildir” dedi.

“Ama esas bizi kaygılandıran bu açıklamaların bir ikrarın işaretleri olmasıdır” diye konuşan Ergen sözlerini şöyle sürdürdü: “İflas etmiş sosyo-ekonomik politikanın ve ülkeyi yönetememe krizinin toplam faturaları, ağır biçimde çalışanlara ve özellikle emeklilere yüklenecek günlerin geldiğidir. Yoksa promosyon üzerinden emeklilere umut vermenin izahı yoktur. Varsa başka izahı, topu ekonomi hocalarına atıyorum, açıklarlar umuyorum...

Biz emekliler olarak sendikamız öncülüğünde 19 Mart'ta 42 merkezde alanlara çıkarak taleplerimizi açıkladık. Sorunlarımızın çözülmesi için nelerin yapılması gerektiğini sıraladık. En başta da 2008'de uygulamaya konulan "sosyal güvenlik reformu" adı altıda ki yasanın iptal edilmesini istedik. Maaş bağlama katsayısının ve kazanca bağlı prim güncelleme katsayılarının güncellenmesini istedik. Bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, sağlığın tamamen ücretsiz ve erişilebilir olmasını istedik.

Emekli sendikalarının tanınmasını ve kapatma davalarının geri çekilmesini istedik. Biz banka promosyonuyla ilgili iktidarın üzerine vazife olmayan, tamamen spekülatif işlerle oyalayıp emeklileri deyim yerindeyse saf yerine konulmasını istemedik ve bunu da yemeyiz.”

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İKTİDAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİLER?

Hikâyesi yerel seçimlerle başlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 gün sonra yapılacak seçimlerde işi gittikçe zorlaşıyor. Ülke sorunlarına çare üretemeyen AKP iktidarının başı eski ortaklarla derde girerken seçmende yaşadıkları erimeyi de önleyemiyor. Ancak Erdoğan’ı zorlayacak en kritik şey emekliler.

Kamuoyu AKP’de yaşanan düşüş üzerinden, Yeniden Refah Partisi’nin nerede ne kadar kazanacağı üstünden tartışmalar sürdürürken emeklilerin durumu çığı gibi büyüyor. Emekliler neden önemli sorusunun en büyük cevabı da burada devreye giriyor. AKP’den kopan seçmen YRP’ye gidiyor kabulünün yanında emekliler YRP’den çok daha büyük oy oranına sahip.

Erdoğan’ın iktidarı boyunca çok büyük bir seçmen kitlesinin emekliler olması da yaklaşan yerel seçimler için emeklilerin önemini ortaya koyuyor. Erdoğan, seçim süreçlerinin son kulvarlarında yaptığı hamlelerle bu zamana kadar emeklilerin gönlünü görece hoş tutabildi. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Öyle ki Yüzde 60’a yakınının hayatının bir bölümünde AKP’ye oy verdiği büyük kitleden bahsediyoruz. Durumun farklılığı ise görünen o ki Erdoğan’ın elinde artık ne emeklileri kandırabileceği malzeme kaldı ne de seçim öncesi gönüllerini hoş tutabileceği vaatleri. Hal böyleyken geriye tek bir soru kalıyor. Erdoğan’ın biletini emekliler mi kesecek?

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ADALET YOKSA OY DA YOK

AKP’nin Isparta mitingine “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis" tişörtüyle girmek isteyen Y.B. gözaltına alındı. CHP’li Hikmet Yalım Halıcı, "Adalet kelimesine dahi tahammül edemiyorlar" dedi. Geçtiğimiz Çarşamba gerçekleşen Erdoğan’ın da katıldığı Isparta mitingine üzerinde “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis" yazan tişörtle girmek isteyen kişi önce miting alanına sokulmadı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Y.B. daha sonra gözaltına alındı ve ifade verdi. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı konuya ilişkin, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz ancak ve ancak George Orwell kitaplarında ya da Türkiye’de olur. Dünyanın neresinde bir siyasi toplantıda adalet kelimesi yasaklanmıştır? Halkı yoksul bıraktıkları yetmedi, şimdi de adaletsiz bıraktılar. AKP, iktidarda kaldığı müddetçe adalet istemek de suç olarak kalmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.