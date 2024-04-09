Seçimlerde laiklik ayaklar altında

Haber Merkezi

Laiklik Meclisi İzleme Merkezi, mart ayı laiklik karşıtı eylemler raporunu açıkladı. Rapora göre geçtiğimiz ay 259 laiklik karşıtı eylem ve uygulama yaşandı. Raporda ihlallerin tespit edilebilenden çok daha fazla sayıda olduğu da ifade edildi.

Özellikle yerel seçimler yerel seçimler öncesinde düzen partilerinin laikliğe aykırı uygulamalara hız verdiğine dikkat çekilen raporda yine ramazan etkinlikleri adı altında devlet, bürokrasi, siyasi partiler aracılığıyla laiklik karşıtı uygulamalara imza atıldığına dikkat çekildi.

İktidarın yanı sıra meclisteki muhalefet partilerinin dini söylem ve organizasyonlarının da dikkat çektiğine değinilen raporda, “Kamusal alanda yer almaması gereken dini söylem ve programların gerek belediyeler gerekse siyasi partiler eliyle siyasette egemen hale geldiği gözlemlenmektedir” denildi. Raporda yerel seçim propaganda süresince AKP, HÜDA PAR ve YRP’nin yanı sıra ana muhalefet partisi ile birlikte diğer siyasi partilerin de tarikat ve cemaatler ile aşiretlerden destek istediğine dikkat çekildi.

Şu ifadeler yer aldı:

“Miting kürsülerinde kuran ayetleri okuyarak oy istenmesi, Saidi Nursi gibi gerici isimlerin miting kürsülerinden halk kahramanı ilan edilmesi gericiliğin bir bütün olarak siyasette yerleştiğini ortaya koymakta, tarikat ve cemaatleri meşrulaştırmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın eğitim ve toplumsal yaşamı dönüştürmek üzere yürüttükleri faaliyetlerle birlikte, tarikat ve cemaatlerin kamu kurumları ve belediyelerdeki etkisi ve buralardaki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı programları da artarak devam etmiştir. Eğitimden, yargıya, toplumsal yaşamdan idari kurumlara, siyasetten ve dış temsilciliklere kadar pervasızca ve açıkça atılan bu adımlar kabul edilemez. Bütün bu tablo karşısında ana muhalefetin de laikliği hiçe saydığı söylemler ve faaliyetler, yerel seçimler sonrasında laiklik mücadelesinin rahatlamaya hiç fırsat vermeksizin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır”