Seçimlerden sonra okul tatil mi? 1 Nisan okul tatil mi?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek Türkiye yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Seçimin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle üniversiteler ve okullar halihazırda kapalı ancak birçok öğrenci Pazar gününe denk gelen seçimlerden sonra okul tatil mi sorusunu araştırıyor. Önceki 13. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonraki gününde okullar tatil edilmişti. Peki, Seçimlerden sonra okul tatil mi? 1 Nisan okul tatil mi?

Türkiye'de 60 milyon 904 bin 499 seçmen 31 Mart'ta okullarda kurulacak sandıklarda Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanacak. Seçimlerin okullarda gerçekleşiyor olması sebebiyle pek çok öğrenci, öğretmen ve veli seçimlerden sonra okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Önceki seçimlerde MEB seçimlerden sonra okul tatili ilan etmişti. Peki, 1 Nisan okul tatil mi? İşte detaylar

Seçimlerden sonra okul tatil mi?

31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde sandıklar Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda kurulacak. Hal böyleyken pek çok kişinin aklına gelen seçimlerin ertesini gününde yani 1 Nisan'da okul tatil mi sorusu birçok öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiriyor. Seçimlerden sonra okulların tatil olup olmadığına dair MEB'den sonunda resmi bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuya dair yakında açıklama yapması bekleniyor.

1 Nisan okul tatil mi?

Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerin ardından ertesi gün okullar tatil edilmişti. Henüz MEB'den seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi'ye dair okulların tatil olacağına dair bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Bakan Yusuf Tekin'den bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.