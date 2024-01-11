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Seçimlere katılacak parti sayısı 35'e düştü

Öztürk Yılmaz'ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi, YSK'ye yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu. Böylece yerel seçimlere katılabilecek parti sayısı 35'e düştü.

Güncel
  • 11.01.2024 14:47
  • Giriş: 11.01.2024 14:47
  • Güncelleme: 11.01.2024 14:50
Kaynak: AA
Seçimlere katılacak parti sayısı 35'e düştü

Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.

Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu.

Yerel seçimlere katılabilecek 35 siyasi parti şöyle:

Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AKP

Anadolu Milli Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

CHP

DEVA Partisi

DSP

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Partisi

Güç Birliği Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

DEM Partisi

HÜDAPAR

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

MHP

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

SOL Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

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