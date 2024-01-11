Seçimlere katılacak parti sayısı 35'e düştü
Öztürk Yılmaz'ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi, YSK'ye yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu. Böylece yerel seçimlere katılabilecek parti sayısı 35'e düştü.
Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.
Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu.
Yerel seçimlere katılabilecek 35 siyasi parti şöyle:
Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AKP
Anadolu Milli Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
CHP
DEVA Partisi
DSP
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Partisi
Güç Birliği Partisi
Halk ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
DEM Partisi
HÜDAPAR
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
MHP
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
SOL Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi