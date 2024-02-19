Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanırken seçmen kağıdı olmayan yurttaşlar seçme haklarını kullanabileceklerine dair araştırma yapmaya başladı. Pek çok yurttaş Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdı zorunlu mu? sorularını aratıyor. Peki, oy kullanırken yanımızda götürmemiz gereken zorunlu belgeler neler? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Tüm detaylar haberimizde.

31 Mart Pazar günü milyonlarca yurttaş sandık başına giderek yerel seçimlerde oy kullanacak. Seçme hakkını kullanacak yurttaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyorlar. Sandık başına giderken resmi evrak niteliğinde olan kimlik belgesi götürülmesi gerekiyor. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdı zorunlu mu? İşte detaylar ve e-Devlet üzerinden seçmen kağıdı sorgulama yöntemi.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıdı muhtarlık tarafından dağıtılan kişinin nerede, hangi sandıkta oy kullanacağının bilgisini içeren bir bilgi evrağıdır. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir. Oy kullanacak kişinin sandık başında resmi kimlik niteliği taşıyan herhangi bir evrağı yanında götürmesi oy kullanabilmesi için yeterli olacaktır. 31 Mart günü gerçekleşecek seçimde yurttaşın seçmen kağıdı götürme zorunluluğu bulunmuyor.

Oy kullanırken zorunlu belgeler hangileri?

Oy verme işlemi için yurttaşın yanında T.C kimlik numarası yazılı resmi ve resimli bir kimlik belgesini yanında götürmesi gerekmektedir. Seçimde oy kullanabilmek için zorunlu olan belgeler: nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi resimli, resmi nitelikteki belgelerdir. Seçmenin bu belgelerden yalnızca birini yanında götürmesi gerekmektedir.

Seçmen kağıdı sorgulama

Seçme hakkını kullanacak yurttaşlar e-Devlet üzerinden ya da YSK resmi internet adresi üzerinden seçmen kağıtlarını sorgulayabilirler.

e-Devlet üzerinden Seçmen Kağıdı sorgulamak için tıklayınız

YSK üzerinden Seçmen Kağıdı sorgulamak için tıklayınız