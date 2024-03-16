Seçmenleri tehdit eden uzman çavuş için şikâyet

Haber Merkezi

DEM Parti Uludere İlçe Örgütü, AKP’ye oy vermeleri yönünde seçmenleri tehdit ettiğini öne sürdüğü uzman çavuş hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala AKP Şırnak ve ilçelerinde devletin bütün kurumlarını seferber etti. Şırnak Valisi’nden, kaymakamlara, Jandarma komutanlarından uzman çavuşlarına, Korucubaşlarından resmi kurum görevlilerine kadar birçok kesim AKP için seçim çalışması yürütüyor. Özellikle baskıyla oy almak için tehditlerin arttığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde, yurttaşlar şikayetçi.

MA'nın haberine göre AKP seçim irtibat bürosunda Uludere İlçe Jandarma Komutanlığının emrinde olan uzman çavuşun seçim çalışmalarına dahil edildiği iddia edildi. İlçede korucu ve memur evlerini tespit edip bir bir gezen uzman çavuşun AKP adına oy istediği belirtilirken, bunun yanı sıra AKP'nin seçim bürosunda da aktif bir şekilde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Uzman çavuşun seçim çalışmalarına katılmasının hukuka aykırı olduğunu belirten Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.