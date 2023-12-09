Seda Sayan’ın programına katılmıştı: “Hepsi sahtekar, onlara inanmayın”

Katıldığı Evleneceksen Gel programında tanınan ‘Apaçi Mustafa’ lakaplı Mustafa Bilginer, çektiği video ile Seda Sayan’a ve programa ağır eleştirilerde bulundu. Bilginer, insanların bu tür programlara inanmaması gerektiğini vurguladı.

‘Evleneceksen Gel’ adlı programa katılan Mustafa Bilginer, Seda Sayan ve program hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilginer, "Hepsi sahtekar, inanmayın" dedi.

Sosyal medyada gündem olan videoda Mustafa Bilginer, kendisine verileceği söylenen hiçbir şeyin verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar biliyorsunuz ben Seda Sayan’ın programına katılan Apaçi Mustafa. Bana programda ev, araba, eşya ve iş vermişlerdi. Onların hepsi yalan. Hiçbirine inanmayın. Başta Seda Sayan olmak üzere hepsinin Allah belasını versin. Hepsi sahtekar. Onlara inanmayın. Beni kandırdılar bari sizi kandırmasınlar.”