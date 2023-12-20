Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedat Hakkı Eldem nereli, mesleği nedir?

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in Google tarafından doodle olarak konu alınmasının ardından Sedad Hakkı Eldem kimdir sorusu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedat Hakkı Eldem nereli, mesleği nedir? İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve kariyeri...

20 Aralık 1908'de dünyaya gelen ve 7 Eylül 1988'de aramızdan ayrılan Sedad Hakkı Eldem'in internet arama motoru olan Google'da doodle olarak konu alınmasının ardından Sedad Hakkı Eldem kimdir sorusu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedat Hakkı Eldem nereli, mesleği nedir? İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve kariyeri...

Sedad Hakkı Eldem kimdir?

Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de İstanbul'da üst sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası olan İsmail Hakkı Bey'in Osmanlı Devleti'nde diplomat olarak görev yapması sebebiyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluk yılları Cenevre, Münih, Zürih gibi kentlerde geçti.

İlköğretimi Fransızca, liseyi ise Almanca olarak okuyan Sedad Hakkı Eldem 1924 yılında İstanbul'a gelerek 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünü bitirdi.

1932'de kendi bürosunu açmasının yanı sıra Güzel Sanatlar Akademisi'nde akademisyen olarak görevini sürdürdü.

Günümüzde akademik kürsü olarak Sanat Tarihi bölümünde yer alan çok sayıda araştırmanın ilklerini gerçekleştirdi.

Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Sedad Hakkı Eldem'in eserleri

Mimar Sedad Hakkı Eldem'in altında imzası olan bir takım öne çıkan eserler şu şekilde:

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi

1934-1937: Yalova Termal Oteli

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü

1944: Emin Onat'la Wsi

1948: Maçka'da Şark Kahvesi

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri

Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı

1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

Sedad Hakkı Eldem'in kitapları

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı mimarisi üzerine yazdığı kitaplar ile pek çok Sanat Tarihi araştırmasına kaynaklık etti. Sedat Hakkı Eldem'in kitapları şu şekilde:

Türk Evi Plan Tipleri (1954)

Köşkler ve Kasırlar I-II (1968-1974)

Türk Bahçeleri (1976)Sadabad (1977)

İstanbul Anıları (1979)

Boğaziçi Anıları (1979)

Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II (1984-1987)

Sedad Hakkı Eldem nereli?

20 Aralık 1908 doğumlu olan Sedad Hakkı Eldem İstanbulludur.

Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir?

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünü bitiren Sedad Hakkı Eldem mimar ve aynı zamanda akademisyendir. Günümüzde mimari yapıtları hala ayakta bulunan Sedad Hakkı Eldem'in aynı zamanda gerçekleştirdiği Osmanlı Dönemi Türk mimarisi çalışmaları da çok sayıda Sanat Tarihi vb. alanlardaki araştırmalara kaynaklık eder.