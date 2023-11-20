Sedat Peker 1.5 yıl sonra konuştu, "Türkiye'ye dönecek" iddiasına yanıt verdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, 1.5 yıl sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye dönecek" iddialarına yanıt veren Peker, "Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker, açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Peker, gazeteci Talat Atila'nın "Sedat Peker iki ay içerisinde Türkiye'ye dönecek" iddiasına yanıt verdi.

Peker iddialara ilişkin, "Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok" diye konuştu.

"Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi" diyen Peker, "Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Peker, şunları söyledi: "Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum."

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMIŞ

Saymaz, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde üniversiteye başladığını bilgisini paylaşarak, "Ancak güvenlik gerekçesiyle üniversitenin adını belirtmediler" dedi.