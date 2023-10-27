Sedat Peker'den Ali Yerlikaya retweet'i

Devlet ve mafya ilişkilerine dair yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Mersin’deki uyuşturucu operasyonuna dair paylaşımını takipçileriyle yeniden paylaştı.

Youtube’da iki yıl önce yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ve olayla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığı paylaşımı beğenip yeniden paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün X hesabından yaptığı açıklamada, "Narkogüç Operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde" demişti.

Sedat Peker, bu paylaşımı beğendi ve takipçileriyle paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, 2022 Eylül’ünden 2023 Mayıs ayına kadar ‘dijital tecrit’ altında tutulmuş, sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapılmamıştı. Peker, mayıs ayından bu yana ise çeşitli paylaşımları beğenip takipçileriyle yeniden paylaşıyor.