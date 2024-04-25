Sedat Peker'den Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı

BAE'de "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, bir sosyal medya kullanıcısının, eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yaptığı gönderiyi yeniden paylaştı.

Güncel 25.04.2024 14:58 Giriş: 25.04.2024 14:58

Güncelleme: 25.04.2024 15:08 Kaynak: Haber Merkezi

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