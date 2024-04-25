Sedat Peker'den Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı
BAE'de "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, bir sosyal medya kullanıcısının, eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yaptığı gönderiyi yeniden paylaştı.
Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun zamandır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'dijital tecrit' altında bulunduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, hayatını kaybeden eski spor bakanı Mehmet Ali Yılmaz’la ilgili bir paylaşımı yeniden yayınladı.
'SiyahPaltoluAdam' isimli hesabın sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide şunlar yazıyor:
"Eski Devlet Bakanlarımızdan Sayın; MEHMET ALİ YILMAZ Beyfendinin Vefat Haberini Büyük Bir Üzüntüyle Öğrenmiş Bulunmaktayız. Merhuma ALLAH'tan Rahmet Geride Kalan Yakınlarına Sabırlar Diliyoruz."
Gönderi'de ayrıca Sedat Peker ve Yılmaz'ın bulunuğu yıllar öncesine ait olduğu görülen fotoğraf da yer alıyor.