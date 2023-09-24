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Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker hastaneye kaldırıldı. Peker'in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama geldi.

Güncel
  • 24.09.2023 00:29
  • Giriş: 24.09.2023 00:29
  • Güncelleme: 24.09.2023 00:37
Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz hafta  hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyat edildiği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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