Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'dan, Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Süleyman Soylu'ya '3 kuruşluk' dava açacağını söyledi. Dönemin İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl ağustos ayında Olur'un Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" demişti.

Uzun yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "3 kuruşluk" tazminat davası açacağını bildirdi.

Olur, geçen yıl (18 Eylül 2022) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinde dönemin İçişleri Bakanı Soylu "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Olur, Soylu'nun bu sözleri nedeniyle 3 kuruşluk tazminat davası açacağını kaydetti.

Olur'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"9 ay tek başıma Bolu F Tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah’ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim."

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik 85 sanığın yargılandığı davada, dosyanın tek tutuklu sanığı Emre Olur hakkında tahliye kararı verilmişti.