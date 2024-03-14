Sedat Peker örgütü dosyalarında sanıkların tamamı serbest kaldı

Akın Birdal'ın 12 Mayıs 1998'de uğradığı suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili görülen davada 10 kişi daha tahliye edildi. Böylece Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanığın tamamı serbest kalmış oldu.

Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Akın Birdal suikastının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili suç örgütü lideri Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişi hakkında açılan davada tutuklu sanık kalmadı.

Aralık ayında görülen duruşmada Sedat Peker ile birlikte, olayla bağlantısı olduğu söylenen Ali Metin Polat ve birkaç sanık daha tahliye edilmişti.

10 Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, 1 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada mahkeme, tutuklu yargılanan Muştak Çimenci, İmdat Sakal, Mehmet Necib Aydemir’in de tahliyesine karar verdi.

Son tahliyelerin ardından, Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanığın tamamı serbest kalmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki ofisine 26 Mayıs 2022’de gece saat 03.20 sıralarında Furkan Taş isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Furkan Taş silahıyla önce ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava açılmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma Temmuz 2023’te tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.

İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, Gülaltay’ı öldürmeleri için örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istenmişti.