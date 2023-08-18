Sedat Peker’den aylar sonra ilk fotoğraf

BAE'de 'dijital tecrit' altında bulunduğu belirtilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son fotoğrafını, eşi Özge Peker paylaştı.

2 sene önce yayımladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun zamandır BAE'de 'dijital tecrit' altında bulunduğu aktarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dahil olduğu bir fotoğraf aylar sonra paylaşıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, doğumgününü kutladığını belirten bir aile fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Sedat Peker de yer aldı.

İADE ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Yaklaşık 2 senedir BAE'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, Türkiye ve BAE arasında suçluları iade anlaşması olmadığı için Türkiye'ye iade edilmiyordu. BAE ile Türkiye söz konusu anlaşmayı geçen ay imzaladı.