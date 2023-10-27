Sedat Peker’in evinin kurşunlandığı davada karar açıklandı

BAE'de yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve evdeki görevli Yılmaz Günay’ın yaralanmasına ilişkin davada karara bağlandı. Buna göre, Sedat Peker'in çalışanlarına kurşun sıkan Ömer Şengel 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yönelik 4 Eylül 2022'de gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Halktv.com.tr'den eyhan Avşar'ın haberine göre, Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar duruşması görüldü.

Son sözleri sorulan Ömer Şengel, "Bana bir yaşam hakkı verilmedi. Eve kimseyi öldürme kastı ile gitmedim. İstanbul'a birilerini vurmak için gelmedim. Arabamda eşyalarım vardı. İstanbul'a gelince İlay'la (iddiaya göre kız arkadaşı) ilgili gerçeği öğrendim. Yılmaz isimli şahısla konuşmak istedim. Oradaki Türkmen arkadaş bana karşı rencide edince suç işledim. Pişmanım" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Şengel'e "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Peker'in çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in hakkında ise mahkeme heyeti “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca Sarıhan hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

BAE'de yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine 14 Eylül 2022'de silahlı saldırı düzenlenmiş, evdeki görevli Yılmaz Günay yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Şengel yakalanmış, Yılmaz Günay'ı silahla yaraladıktan sonra kaçan Ömer Şengel'e ateş eden Ogün Şavkin ve Yaşar Sarıhan da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ömer Şengel'in daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Yılmaz Günay'ı isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş" açıklaması yapılmış, Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur ise konunun alacak verecek meselesi olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

2021 yılının mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkında iddialarda bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ömer Şengel’in, Sedat Peker'in çalışanı olan Yılmaz Günay'ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtilmiş, Şengel’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer almıştı. İddianamede Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan cezaldırılmaları istenmişti.

Peker'in çalışanlarına yönelik saldırı davasına bakan Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar duruşması görüldü.