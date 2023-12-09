SEDDK iki sigorta şirketine el koydu, yurttaşlar mağdur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, SEDDK'in el koyduğu 2 sigorta şirketine bağlı işlemlerin yapılamaması nedeniyle yurttaşların mağdur olduğuna dikkat çekti. İşlemlerin yapılamadığını ve poliçe sahipleri ne yapacaklarını bilmediğini söyleyen Karabat, sorunun bir an önce çözülmesi için çağrı yaptı. Yapılan denetimlerdeki yetersizliğe vurgu yapan Karabat, süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK),Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi'ne el koymasına ilişkin bir açıklama yaptı.

İki şirketin yönetimlerinin feshedildiğini ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri atandığını anımsatan Karabat, yurttaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

"İŞLEMLER YAPILAMIYOR"

"Olayın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, işler çözüleceğine iyice karmaşık bir hal aldı" ifadelerini kullanan Karabat, "Sigortalara bağlı işlemler yapılamıyor, poliçe sahipleri ne yapacaklarını bilmiyor. Vatandaşlar endişeli bir şekilde bu sorunun çözülmesini bekliyorlar" dedi.

Ayrıca, şirketlere, "mevzuata aykırı işlemler ve kötü yönetimler" gerekçesiyle el konulduğuna vurgu yapan Karabat, faaliyet izinleri ve denetimlerde birilerine iltimas tanınıp tanınmadığına ilişkin soru işaretleri olduğunu kaydederek, "İşler bu noktaya gelmeden önlenebilir miydi?" diye sordu.

Karabat, konuya ilişkin süreci takip eeceklerini bildirdi.

Karabat'ın sosyal medya hesabı "X" yaptığı paylaşım şöyle:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta Kooperatifi’ne el koydu. İki şirketin yönetimleri feshedildi ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri atandı.

Olayın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, işler çözüleceğine iyice karmaşık bir hal aldı. Sigortalara bağlı işlemler yapılamıyor, poliçe sahipleri ne yapacaklarını bilmiyor. Vatandaşlar endişeli bir şekilde bu sorunun çözülmesini bekliyorlar.

İki şirkette toplamda 130 bin poliçe söz konusu ve bu sektör için çok düşük bir miktar. SEDDK ve Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) bu konuyu çözmek için çalıştıklarını biliyorum. Buradan çağrı yapıyorum, ellerini hızlı tutsunlar. Vatandaşların mağduriyeti büyümesin.

"ATILAN HER ADIM KAMUOYUNA AÇIKLANMALI"

Poliçeler çok fazla olmadığı için diğer sigorta şirketlerine dağıtılabilir. İki şirketin mal varlıklarının durduğu ifade ediliyor. Bunlar güvence altına alınmalı ve atılan her adım kamuoyuna açıklanmalı.

Şunu da ifade etmek isterim. SEDDK’nın açıklamasında “mevzuata aykırı işlemler ve kötü yönetimler” nedeniyle bu şirketlere el konulduğu belirtiliyor. Sigortacılık faaliyet izinleri ve denetimlerinde acaba birilerine iltimas mı tanındı?

İşler bu noktaya gelmeden önlenebilir miydi? Neden bu iki şirket SEDDK’nın tüm uyarılarına rağmen sorumluluklarını yerine getirmediler? Vatandaşlarımız merak etmesinler, süreci yakından takip etmeye devam edeceğim."

SİGORTA ŞİRKETLERİNE EL KONDU, VATANDAŞLAR MAĞDUR

1-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta Kooperatifi’ne el koydu. İki şirketin yönetimleri feshedildi ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri atandı. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) December 9, 2023

NE OLMUŞTU?

SEDDK, 28 Kasım'da bir açıklama yayınlayarak, Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi şirketlerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilmesine, yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verildiğini bildirmişti.

2 sigorta şirketinin portföyünün idaresi Güvence Hesabı'na bırakılmıştı.